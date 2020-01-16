Коты могут есть тела людей: ученые провели эксперимент

Кот (Фото - depositphotos.com)

Голодные коты не брезгуют есть тела умерших людей. Об этом говорится в исследовании специлистов из научно-исследовательской станции судебно-медицинской экспертизы Университета Колорадо-Меса, передает Science Alert.

Ученых заинтересовали сообщения о том, что коты ели тела умерших хозяев, когда оказывались с ними в закрытом помещении. Они решили провести эксперимент: на удаленном участке станции оставили несколько трупов и установили камеры наблюдения.

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Результаты показали, что есть трупы прибегали два диких кота. Кошка Табби ела тело 79-летней женщины почти каждую ночь в течение 35 дней. Второй кот, Блэк, 10 из 16 ночей ел тело 70-летнего мужчины, потом исчез примерно на месяц, а затем снова возвращался к телу еще две ночи подряд.

Специалисты отмечают, что коты всегда возвращались к одному и тому же телу, игнорируя другие трупы на площадке. Они ели мягкие ткани с жировой прослойкой пока тело не перешло во влажную стадию разложения.

По словам ученых, новое открытие позволит судмедэкспертам лучше расследовать смерти в городской среде, а также даст больше информации для исследования повадок котов.

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