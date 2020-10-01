Под картиной "Мона Лиза" обнаружили скрытый набросок

Ученые предположили, что первоначальной натурой для картины могла быть аллегорическая фигура или изображение "нереальной женщины, похожей на богиню"

Ученые из Университета Пуатье во Франции заявили, что обнаружили под изображением "Моны Лизы" набросок, который Леонардо да Винчи использовал для создания картины. Об этом сообщается в журнале Journal of Cultural Heritage.

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Инженер Паскаль Котт оцифровал картину при помощи Lumiere Technology – мультиспектральной камеры высокого разрешения, которая расширяет возможности технологии с инфракрасным излучением и позволяет исследователям тщательно анализировать мельчайшие детали, скрытые под картиной.

Камера Котта обнаружила угольные линии в более светлых областях картины, что по мнению ученых, свидетельствовало об использовании художником техники спольверо.

СПРАВКА. Техника спольверо – это ранний прием, используемый для переноса предварительных набросков композиции на холст. Художник сначала делал отверстия по силуэту эскиза. Затем помещал рисунок на холст и просыпал на него мелкий порошок древесного угля или глины через отверстия, чтобы отметить контуры.

Исследование Котте показало угольные подчеркивания, изображающие шпильку для волос, которая была нарисована над головой женщины. Эта прическа была необычной во Флоренции в то время, когда да Винчи писал работу. Ученые предположили, что первоначальной натурой могла быть аллегорическая фигура или изображение "нереальной женщины, похожей на богиню".

Кроме того, линии контура головы отличаются от эскиза. Котте считает, что это может быть признаком того, что Лиза дель Джоконда, с которой якобы писал портрет да Винчи, меняла позу во время написания произведения.

В июне этого года картину "Неаполитанский залив" художника Ивана Айвазовского продали почти за 2,3 млн фунтов стерлингов (около $2,9 млн).

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Станислав Стороженко

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