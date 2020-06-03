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Картина Айвазовского ушла с молотка почти за $3 миллиона

Картина Айвазовского ушла с молотка почти за $3 миллиона - Фото
Фрагмент картины (фото - sothebys.com)
03.06.2020, 13:02

"Неаполитанский залив" художника продали на онлайн-торгах Sotheby's

Написанную в 1878 году картину "Неаполитанский залив" художника Ивана Айвазовского продали почти за 2,3 млн фунтов стерлингов (около $2,9 млн). Об этом сообщили на аукционе Sotheby's.

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Первоочередная цена лота не превышала £1,2 млн. Всего участие в аукционе приняли 16 человек.

Имя покупателя произведения искусства неизвестно. Это самая большая по габаритам картина художника, представленная на рынке: длина полотна составляет 208,5 см.

Также на аукционе продали "Проходящий корабль лунной ночью" Айвазовского (£435 000) и "Урожай" Петра Кончаловского (£187 500).

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СПРАВКА. Иван Айвазовский — русский художник-маринист и баталист армянского происхождения. Айвазовский предпочитал жить и работать на своей родине — в Крыму. Художник наиболее известен своими морскими пейзажами, которые составляют больше половины его работ. Айвазовский считается одним из величайших маринистов всех времён. Картины Айвазовского находятся во многих музеях мира.

Наталия Софиенко
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