Кошки предпочитают кушать "просто так", а не работать ради этого – исследование

Домашние кошки не собираются работать, чтобы "заслужить" еду, если им предлагают выбор: покушать просто так или решив перед этим головоломку

В отличие от подавляющего большинства животных, как диких, так и одомашненных, домашние кошки предпочитают питаться "бесплатно", а не прикладывать усилия, чтобы получить пищу. Этот феномен известен уже более 40 лет, недавно его подтвердили в Калифорнийском университете в Дейвисе.

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Феномен поиска трудностей (contrafreeloading) - поведение, при котором организм, когда ему предлагают выбор между пищей "просто так" и пищей, для получения которой требуется приложить усилия, предпочитает второе. Феномен описал в 1963-м животный психолог Глен Дженсен, который сначала проверял его на 200 крысах. Аналогичные исследования проведены с мышами, собаками, рыбами, птицами и обезьянами.

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Единственные, кто выбирал еду "за просто так", были домашние кошки.

Пример сontrafreeloading:

В университете предлагали 18 кошкам выбор: покушать после прохождения головоломки или просто из мисочки. В основном животные выбирали "просто покушать" и куда больше времени уделяли этому процессу, чем возне с головоломкой. Однако, подчеркивают экспериментаторы, в отсутствие еды "просто так" кошки без проблем шли решать головоломку.

Ученые пока не в состоянии четко объяснить, почему подавляющее большинство животных предпочитают поработать, чтобы покушать. Авторы говорят, что вариантов много: от "им просто скучно" и симуляции естественного поиска пищи до создания для себя чувства контроля над внешним миром.

Почему кошкам это не нужно, исследователи не знают.

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Евгений Пилипенко

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