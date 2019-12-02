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Ученые заявили, что у кошек есть мимика: но люди ее не понимают

Ученые заявили, что у кошек есть мимика: но люди ее не понимают - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com
02.12.2019, 08:49

Зачастую люди просто пытаются угадать настроение животного

Ученые из Канады провели исследования и подтвердили наличие мимики у кошек, заявив, что люди их просто не понимают. Об этом сообщает Science Alert

В исследовании приняли участие более 6000 участников из 85 стран - они смотрели видеофильмы о кошках, затем оценивая их настроение. Средний балл правильной оценки составил около 60%. Лишь 13% испытуемых показали себя хорошо, набрав более 75% правильных ответов. 

Исследователи видят важность своей работы в том, что исследования могут привести к появлению новых инструментов, которые помогут ветеринарам и владельцам домашних животных лучше понимать кошек.

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наука ученые кошки мимика
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