Ученые заявили, что у кошек есть мимика: но люди ее не понимают

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Ученые из Канады провели исследования и подтвердили наличие мимики у кошек, заявив, что люди их просто не понимают. Об этом сообщает Science Alert.

В исследовании приняли участие более 6000 участников из 85 стран - они смотрели видеофильмы о кошках, затем оценивая их настроение. Средний балл правильной оценки составил около 60%. Лишь 13% испытуемых показали себя хорошо, набрав более 75% правильных ответов.

Исследователи видят важность своей работы в том, что исследования могут привести к появлению новых инструментов, которые помогут ветеринарам и владельцам домашних животных лучше понимать кошек.

Ранее ученые заявили, что миллениалы чаще других страдают от депрессии.

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