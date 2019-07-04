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04.07.2019, 19:14

Во Львове посчитали всех уличных котов: говорят, впервые в мире

Во Львове посчитали всех уличных котов: говорят, впервые в мире - Фото
Фото: city-adm.lviv.ua

Отмечается, что опыт Львова в подсчете животных будет применен в Румынии и Болгарии

Во Львове разработали уникальный алгоритм для подсчета численности уличных котов и выяснили, что в городе их 5992 особи. Об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета, отмечая, что это сделано якобы впервые в мире.

Котов считали с 26 по 30 июня 74 волонтера.

Алгоритм разработан совместно с опекунами кошек на базе платформы Animal-ID.info.

В мэрии отметили, что следующим шагом должна стать разработка городской программы по безопасному сосуществованию животных и людей, а также регулированию популяции котов на улице гуманным путем.

"Благодаря подсчету, мы поняли, что к работе с бездомными котами надо привлекать частные клиники, чтобы остановить рост популяции. Поэтому мы продолжим идти путем стерилизации и максимального пристройства животных в семьи", - отметила директор коммунального предприятия Лев Оксана Кошак.

Отмечается, что опыт Львова в подсчете животных будет применен в Румынии и Болгарии.

Исследование ученых из Эдинбурга показало, что люди, которые держат дома кошек, на 18-20% реже страдают от инфарктов и инсультов, чем люди, избегающие домашних животных. 

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Теги: кошка, Львов, животные
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