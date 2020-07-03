Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Какой возраст вашей собаки по человеческим меркам: предложена новая формула

Какой возраст вашей собаки по человеческим меркам: предложена новая формула - Фото
Фото: pixabay.com
03.07.2020, 09:37

"Один к семи" - неточный показатель соотношения возраста собаки и человека, утверждают в Калифорнийском университете в Сан-Диего

После оценки молекулярных изменений в генетическом наборе за период времени биологи в США разработали формулу для сравнения возраста собаки и человека. Выяснилось, что собаки очень быстро стареют в первые годы жизни, а потом этот процесс замедляется, пишут они в журнале Cell Systems.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По словам ученых, мнение, что "человеческий" возраст собаки - это ее возраст, умноженный на семь, некорректно.

Чтобы проверить это мнение, они изучили скорость изменений структуры метильных групп в геноме как собак, так и людей. Это небольшие молекулы, связанные с ДНК, и по мере старения их становится больше. Их число можно определить. В итоге получился такой график, где за пример человека взят голливудский актер Том Хэнкс:

Моделирование показало, что в молодом возрасте у собаки процесс старения идет быстрее, чем у человека. Проводя аналогию, ученые заявили, что годовалый пес похож на 30-летнего человека, а четырехлетний четвероногий - на 52-летнего двуногого. Но после достижения семилетнего возраста старение собаки замедляется.

Всего было исследовано 105 собак породы лабрадор-ретривер. Возможно, не все породы стареют одинаково, подчеркнули они.

  • В США 72-летний мужчина спас свою собаку от черного медведя.
  • Собаки могут подчиняться роботам. Но только человекоподобным - видео.
  • В Британии выясняют, можно ли обучить собаку определять COVID-19 по запаху.
  • В США лабрадор Лось получил докторскую степень – фото.

Читайте также: Из-за гибели щенков во время авиаперелета Киев-Торонто открыто уголовное дело

Евгений Пилипенко
Еще по теме
Напишите нам
собака наука исследование биология возраст старение геронтология
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 