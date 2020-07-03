Какой возраст вашей собаки по человеческим меркам: предложена новая формула

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После оценки молекулярных изменений в генетическом наборе за период времени биологи в США разработали формулу для сравнения возраста собаки и человека. Выяснилось, что собаки очень быстро стареют в первые годы жизни, а потом этот процесс замедляется, пишут они в журнале Cell Systems.

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По словам ученых, мнение, что "человеческий" возраст собаки - это ее возраст, умноженный на семь, некорректно.

Чтобы проверить это мнение, они изучили скорость изменений структуры метильных групп в геноме как собак, так и людей. Это небольшие молекулы, связанные с ДНК, и по мере старения их становится больше. Их число можно определить. В итоге получился такой график, где за пример человека взят голливудский актер Том Хэнкс:

Моделирование показало, что в молодом возрасте у собаки процесс старения идет быстрее, чем у человека. Проводя аналогию, ученые заявили, что годовалый пес похож на 30-летнего человека, а четырехлетний четвероногий - на 52-летнего двуногого. Но после достижения семилетнего возраста старение собаки замедляется.

Всего было исследовано 105 собак породы лабрадор-ретривер. Возможно, не все породы стареют одинаково, подчеркнули они.

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