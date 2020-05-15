Собаки могут подчиняться роботам. Но только человекоподобным - видео

Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Собаки могут выполнять команды роботов, однако только в том случае, если они похожи на людей

Ученые из Йельского университета провели исследование и выяснили, что собаки могут выполнять команды роботов, но только человекоподобных. Результаты исследования были опубликованы на конференции Human-Robot Interaction 2020.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В исследовании приняли участие 34 собаки разных возрастов. Все собаки знали команду "сидеть". Их разделили на две группы: первые слушали команды от человекоподобного робота, вторые от обычной колонки. Рядом с собаками всегда находился хозяин.

В одном из экспериментов ученые исследовали реакцию собак, когда колонка или робот звали их по имени. Когда собаки слышали свою кличку от робота, то смотрели на него, тогда как с колонкой такой реакции не было. Во втором эксперименте колонка и робот давали команду "сидеть". Собаки садились только в том случае, когда команду проговаривал робот. 

Ученые заявляют, что это первое исследование, которое показало, что социальные роботы могут влиять на поведение собаки и что питомцы положительно реагируют на них.

  • 3 марта сообщалось, что робот обучился ходьбе без помощи человека и такое произошло впервые.

Смотрите видео: Иран показал роботов-"смертников" с автоматом Калашникова

Еще по теме
Отправить:
Распечатать:
Теги: собака, наука, робот, ученый
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Собаки могут подчиняться роботам. Но только человекоподобным - видео
Собаки могут подчиняться роботам. Но только человекоподобным - видео
В Киеве на Подоле произошел пожар в многоквартирном доме: погиб мужчина - видео
В Киеве на Подоле произошел пожар в многоквартирном доме: погиб мужчина - видео
Всепроходимец. В США для Марса разрабатывают ровер-вездеход – видео
Всепроходимец. В США для Марса разрабатывают ровер-вездеход – видео
Мнение Этот кризис все изменил. В том числе, и один из оплотов бизнеса - коммуникации
Первая жертва засухи. На Бессарабии погиб фермер, остальные - без урожая. Что происходит?
Продовольствие Первая жертва засухи. На Бессарабии погиб фермер, остальные - без урожая. Что происходит?
Поставкой электровозов для Укрзалізниці заинтересовались пять компаний
Транспорт Поставкой электровозов для Укрзалізниці заинтересовались пять компаний
Популярное
фото/видео
Собаки могут подчиняться роботам. Но только человекоподобным - видео
Собаки могут подчиняться роботам. Но только человекоподобным - видео
В Киеве на Подоле произошел пожар в многоквартирном доме: погиб мужчина - видео
В Киеве на Подоле произошел пожар в многоквартирном доме: погиб мужчина - видео 14.05.20, 13:30
Всепроходимец. В США для Марса разрабатывают ровер-вездеход – видео
Всепроходимец. В США для Марса разрабатывают ровер-вездеход – видео 14.05.20, 13:21
Не помыли руки. В Японии сняли вирусный ролик об инфекции в ресторане – видео
Не помыли руки. В Японии сняли вирусный ролик об инфекции в ресторане – видео 14.05.20, 11:48
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 