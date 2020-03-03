Робот обучился ходьбе без помощи человека: такое произошло впервые – видео

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Изучение вопроса финансировалось техногигантом Google. Там заявили, что выводы исследовательской группы стали "важным шагом к обучаемым машинам".

Группа специалистов по машинному обучению показала робота, который научился ходить самостоятельно, получив базовые навыки локомоции за три часа. Их исследование под эгидой Google опубликовано на сервере препринтов arXiv, о нем пишет MIT Technology Review.

В публикации отмечено, что уже давно есть, к примеру, автомобили с автопилотом, но самостоятельное обучение роботов пока еще находится на уровне едва ли не фантастики. Нынешние алгоритмы обучения по методу проб и ошибок все еще в значительной степени зависят от вмешательства человека.

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Техники включили устройство на несколько часов и не помогали, оставив его на "волю" исключительно настроек алгоритмов. В итоге четырехногий робот научился ходить вперед-назад и поворачивать влево-вправо без сторонней помощи. По мере обучения он сам вносил коррективы в алгоритмы, причем сначала обучался в виртуальной реальности, чтобы избежать повреждений в реальном мире.

Затем устройство включили в "реальной" среде, постепенно усложняя ее и вынуждая аппарат обучиться нескольким маневрам одновременно. Когда он добирался до границы определенной исследователями территории, его алгоритмы "осознавали", где он находится, и включали обратную локомоцию.

Вскоре робот научился самостоятельно ходить по нескольким различным поверхностям - ровной и твердой, по матрацу из вспененного материала и по деревянному полу с трещинами. Теперь авторы хотят, чтобы их подопечный научился самостоятельно пересекать неизвестную ему территорию.

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Теги: Google, искусственный интеллект, технологии, робот
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