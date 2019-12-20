"I'll be back". Робожука били мухобойкой, но не повредили – видео

Создан миниатюрный мягкий робот, которого невозможно "прибить" мухобойкой. Видео испытаний показали его разработчики из Федеральной политехнической школы Лозанны, исследование опубликовано в Science Robotics.

В длину трехлапый робот - четыре сантиметра. Скорость движения - до 30 мм/с.

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При весе 190 миллиграмм робот поднимает груз впятеро больше, и тогда его скорость падает до 12 мм/с. Именно эта версия выдерживает сильные деформации.

А вот автономный вариант "жука" весит уже 780 мг. Его, оснащенного более сложной электроникой, пока не били - опасаются повредить.

Дополнительные пояснения, видео и схемы - по ссылке в первом абзаце.

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