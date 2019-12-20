"I'll be back". Робожука били мухобойкой, но не повредили – видео

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Двигается он за счет расширения/сокращения диэлектрического эластомерного актуатора под воздействием электрического поля, который толкает ноги вперед

Создан миниатюрный мягкий робот, которого невозможно "прибить" мухобойкой. Видео испытаний показали его разработчики из Федеральной политехнической школы Лозанны, исследование опубликовано в Science Robotics.

В длину трехлапый робот - четыре сантиметра. Скорость движения - до 30 мм/с. 

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При весе 190 миллиграмм робот поднимает груз впятеро больше, и тогда его скорость падает до 12 мм/с. Именно эта версия выдерживает сильные деформации.

А вот автономный вариант "жука" весит уже 780 мг. Его, оснащенного более сложной электроникой, пока не били - опасаются повредить.

Дополнительные пояснения, видео и схемы - по ссылке в первом абзаце. 

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Теги: робот, мухобойка
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