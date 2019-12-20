Построен рождественский домик в 20 000 раз меньше обычного: видео

Канадский исследователь Трэвис Касагранде построил под электронным микроскопом, вероятно, самый крошечный пряничный домик в мире - его длина составляет всего 1/10 волоса. Об этом сообщила к Рождеству пресс-служба Университета МакМастер в Онтарио.

Изделие-декорация на Рождество и Новый год состоит из кремния - с заснеженной крышей, ставнями, резными дверями, дымоходом, елкой, венком и эмблемой университета.

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Домик в 20 000 раз меньше того, который можно купить в кондитерском магазине. Более того, он установлен на голове у подмигивающего снеговика, который также микроскопический.

Тем временем компания, собиравшаяся строить космодром в Украине, сменила планы.

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