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Из-за гибели щенков во время авиаперелета Киев-Торонто открыто уголовное дело

Из-за гибели щенков во время авиаперелета Киев-Торонто открыто уголовное дело - Фото
Иллюстрационное фото: ЕРА
21.06.2020, 00:10

Полиция Киевской области открыла производство по факту гибели щенков при перелете из Киева в Канаду

По факту гибели 38 щенков во время авиаперелета "Киев-Торонто" открыто уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

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Там уточнили, что из 500 щенков, которых перевозили пассажирским бортом, 38 собак погибли, другие пострадали от обезвоживания.

Полиция открыла уголовное производство по факту жестокого обращения с животными (ст. 299 УК).

В рамках уголовного производства правоохранители проведут все необходимые следственные действия, установят условия транспортировки животных и причины, которые могли привести к их гибели.

15 июня пользовательница Facebook на своей странице обвинила авиакомпанию МАУ в гибели животных во время перевозки из Киева в Торонто рейсом 13 июня. По ее словам, в самолете перевозили 572 животных, и около 40 из них погибли. Пост стал вирусным, его распространили многие пользователи в Украине.

19 июня эту информацию местной National Post подтвердило Канадское агентство по контролю за пищевыми продуктами, которое начало собственное расследование.

Международные авиалинии Украины утверждают, что их вины в этом нет. Подробности — в материале LIGA.net.

Вадим Ребрина
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