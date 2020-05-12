В США 72-летний мужчина спас свою собаку от черного медведя

Черный медведь (Иллюстративное фото - pixabay.com)

В американском Орегоне на собаку 72-летнего мужчины напал медведь. Ему удалось спасти домашнего питомца, однако хищник бросился на мужчину. Об этом сообщает CNN.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Мужчина гулял с собакой в лесу, когда они столкнулись с медведем. Собака начала лаять и побежала к медведю, который повалил домашнего питомца на землю. Мужчина, чтобы спасти собаку, поднял руки вверх и начал кричать на хищника. Медведь обратил внимание на мужчину и бросился на него. Мужчине удалось отбиться от медведя.

Местные власти заявляют, что мужчина поступил правильно, попытавшись отпугнуть медведя. Хищника отыскали и застрелили.

23 октября 2019 года сообщалось, что в российском городе Олонец бурый медведь весом около 300 кг напал на дрессировщика.