Медведь внес в цирковое шоу долю экстрима: видео

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Во время представления в российском городе Олонец бурый медведь весом около 300 кг напал на дрессировщика

23 октября 16-летний медведь по кличке Яшка напал на дрессировщика во время гастролей цирка в городе Олонец. Об этом сообщает Лента.ру.

Дрессировщик Руслан Солодюк выступал вместе с Яшкой с номером, где он приказывает животному встать на задние лапы и толкнуть тачку.

В ролике, снятом зрителем, видно, что медведь повалил Солодюка на землю и вцепился ему в руку. Тем временем другой дрессировщик пытается отогнать животное пинками.

Местные СМИ сообщили, что медведь затем направился к зрителем, которые не были отгорожены от арены защитной сеткой, однако его нейтрализовали электрошокером.

Дрессировщик Солодюк рассказал, что был нанят в цирк по контракту. Он отрицает, что агрессию медведя спровоцировали фотовспышки.

Вместе с тем позже выяснилось, что медведь страдал артритом, и его хотели отправить на пенсию еще в 2018 году, однако не было возможности содержать, поэтому он продолжал участвовать в цирковых представлениях. 

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Теги: цирковые животные, медведь, нападение медведя
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