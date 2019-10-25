Медведь внес в цирковое шоу долю экстрима: видео

23 октября 16-летний медведь по кличке Яшка напал на дрессировщика во время гастролей цирка в городе Олонец. Об этом сообщает Лента.ру.

Дрессировщик Руслан Солодюк выступал вместе с Яшкой с номером, где он приказывает животному встать на задние лапы и толкнуть тачку.

В ролике, снятом зрителем, видно, что медведь повалил Солодюка на землю и вцепился ему в руку. Тем временем другой дрессировщик пытается отогнать животное пинками.

Местные СМИ сообщили, что медведь затем направился к зрителем, которые не были отгорожены от арены защитной сеткой, однако его нейтрализовали электрошокером.

Дрессировщик Солодюк рассказал, что был нанят в цирк по контракту. Он отрицает, что агрессию медведя спровоцировали фотовспышки.

Вместе с тем позже выяснилось, что медведь страдал артритом, и его хотели отправить на пенсию еще в 2018 году, однако не было возможности содержать, поэтому он продолжал участвовать в цирковых представлениях.

Читайте также: В Харьковской области на женщину напал медведь