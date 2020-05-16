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В Британии выясняют, можно ли обучить собаку определять COVID-19 по запаху

В Британии выясняют, можно ли обучить собаку определять COVID-19 по запаху - Фото
Фото: EPA
16.05.2020, 20:08

Правительство Великобритании профинансировало интересное исследование в области диагностики коронавируса

В Британии правительство выделило £500 000 на исследование, в ходе которого ученые попытаются выяснить, способны ли собаки по запаху выявлять коронавирус у людей. Об этом сообщает ВВС.

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Исследование проведут благотворительная организация Medical Detection Dogs, Лондонская школа гигиены и тропической медицины и Университет Дарема.

В ходе исследования будет выяснено, могут ли лабрадоры и кокер-спаниели обнаруживать вирус у человека по образцам запаха до появления симптомов. Если результат исследования будет положительным, то каждая собака сможет проверять до 250 человек в час.

Исследователи объясняют, что образцы запаха тела и дыхания могут быть получены рядом способов, в том числе посредством использованных масок для лица.

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Обучение собак может занять от шести до восьми недель.

Агентство отмечает, что более 10 лет исследований, проведенных компанией Medical Detection Dogs, показали, что собак можно научить определять запах болезни. В частности, ранее собак обучили определять по запаху малярию, некоторые виды рака и болезнь Паркинсона.

Вадим Ребрина
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Великобритания собака коронавирус COVID -19 лабрадор
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