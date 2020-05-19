В США лабрадор получил докторскую степень – фото

Восьмилетний лабрадор по кличке Лось (Moose) получил докторскую степень ветеринарной медицины Технического колледжа Виржинии (Virginia Tech). Об этом сообщает пресс-служба образовательного учреждения.

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Пес работает в Центре психологической поддержки при колледже с 2014 года. За шесть лет работы он участвовал в более чем 7500 консультационных сессиях и более 500 информационных мероприятиях.

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В прошлом году Вирджинская ветеринарная медицинская ассоциация удостоила собаку звания животное-герой.

В свободное от работы время лабрадор любит плавать, играть в перетягивание каната и, возможно, больше всего – вкусно покушать.

Сотрудники колледжа отмечают, что Лось уже находится в преклонном возрасте – ему примерно 64 года по человеческим меркам.

В феврале у пса диагностировали рак простаты: он начал получать радио-, химио- и другие терапии. Сейчас ветеринары дают позитивный прогноз на выздоровление лабрадора, но пес все еще проходит химотерапию.

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Фото - Virginia Tech