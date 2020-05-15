В Музее живой природы Вирджинии в США появился новый обитатель – речная красноухая черепаха с двумя головами. Об этом сообщает International Business Times.



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Особь нашел житель города Уильямсбург несколько недель назад. Вскоре после этого он отвез черепаху в Музей жизни, чтобы та могла получить необходимый уход.

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Куратор музея по герпатологии Трэвис Лэнд объясняет, что у черепах с полицефалией (двуглавых) нередко есть сопутствующие проблемы со здоровьем.

"Даже при наилучшем уходе у животного с этим заболеванием много проблем. Иногда проблемы даже нельзя заметить, пока черепаха не повзрослеет, а потом уже может быть слишком поздно, чтобы ей помочь. Например, у нее могут быть слаборазвитые внутренние органы", - сказал он.

По словам Лэнда, левая голова у данной особи выглядит более доминирующей, в то время как правая голова проявляет больше любопытства к окружающему миру. Им нужно будет научиться слаженной работе, чтобы выжить, поскольку, как кажется сотрудникам музея, каждая голова контролирует конечности на своей стороне тела.

Лэнд добавил, что, хотя полицефалия и редкое заболевание, черепахи являются одними из животных, которые чаще всего становятся его жертвами. Это связано со "сложной" природой развития черепах, пока они находятся внутри яйца.

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Видео - The Virginia Living Museum, Facebook