Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В США нашли черепаху с двумя головами, одна из которых "является доминирующей". Сейчас ученые помогают уникальному животному выжить.

В Музее живой природы Вирджинии в США появился новый обитатель – речная красноухая черепаха с двумя головами. Об этом сообщает International Business Times.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Особь нашел житель города Уильямсбург несколько недель назад. Вскоре после этого он отвез черепаху в Музей жизни, чтобы та могла получить необходимый уход.

Смотрите также: СOVID-19. Домашние коты могут заражать друг друга коронавирусом – исследование

Куратор музея по герпатологии Трэвис Лэнд объясняет, что у черепах с полицефалией (двуглавых) нередко есть сопутствующие проблемы со здоровьем.

"Даже при наилучшем уходе у животного с этим заболеванием много проблем. Иногда проблемы даже нельзя заметить, пока черепаха не повзрослеет, а потом уже может быть слишком поздно, чтобы ей помочь. Например, у нее могут быть слаборазвитые внутренние органы", - сказал он.

По словам Лэнда, левая голова у данной особи выглядит более доминирующей, в то время как правая голова проявляет больше любопытства к окружающему миру. Им нужно будет научиться слаженной работе, чтобы выжить, поскольку, как кажется сотрудникам музея, каждая голова контролирует конечности на своей стороне тела.

Лэнд добавил, что, хотя полицефалия и редкое заболевание, черепахи являются одними из животных, которые чаще всего становятся его жертвами. Это связано со "сложной" природой развития черепах, пока они находятся внутри яйца.

Читайте также: Ученые открыли новый вид черепахи: она "ехидно улыбается" – фото

Видео - The Virginia Living Museum, Facebook

Еще по теме
Отправить:
Распечатать:
Теги: животные, голова, черепаха
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Идеально. В Германии взорвали гигантские трубы неработающей АЭС – видео
Идеально. В Германии взорвали гигантские трубы неработающей АЭС – видео
Кличко показал, как готовят метро к выходу из карантина – видео
Кличко показал, как готовят метро к выходу из карантина – видео
Обнародована невероятно подробная модель частицы нового коронавируса – видео
Обнародована невероятно подробная модель частицы нового коронавируса – видео
Продовольствие Засуха убила до 80% посевов в Одесской области. Что предлагают в Минэкономики
России не удалось вывести Северный поток-2 из-под правил газовой директивы ЕС
ТЭК России не удалось вывести Северный поток-2 из-под правил газовой директивы ЕС
Этот кризис все изменил. В том числе, и один из оплотов бизнеса - коммуникации
Мнение Этот кризис все изменил. В том числе, и один из оплотов бизнеса - коммуникации
Популярное
фото/видео
Идеально. В Германии взорвали гигантские трубы неработающей АЭС – видео
Идеально. В Германии взорвали гигантские трубы неработающей АЭС – видео
На Закарпатье открыли для экскурсий Долину нарциссов: фото
На Закарпатье открыли для экскурсий Долину нарциссов: фото 13:25
Кличко показал, как готовят метро к выходу из карантина – видео
Кличко показал, как готовят метро к выходу из карантина – видео 12:55
Обнародована невероятно подробная модель частицы нового коронавируса – видео
Обнародована невероятно подробная модель частицы нового коронавируса – видео 12:01
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 