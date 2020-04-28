Ученые открыли новый вид черепахи: она "ехидно улыбается" – фото

Новый вид черепахи мата-мата (фото - Senckenberg Natural History Collections)

Ученый Уве Фриц из немецкого Института Зенкенберг вместе со своими коллегами из других стран описал новый вид черепахи мата-мата рода Chelus. Об этом сообщает пресс-служба Института.

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Ранее считалось, что существует лишь один вид черепах мата-мата. Однако ученые заметили, что особи, которые обитают в бассейнах разных рек, отличаются.

Специалисты отобрали 75 образцов ДНК и выяснили, что на самом деле существуют два генетически и морфологически хорошо дифференцированных вида: новый вид Chelus orinocensis обитает в бассейнах Ориноко и Рио-Негро, тогда как ранее известный Chelus fimbriata ограничен исключительно бассейном Амазонки.

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Ученые считают, что разделение на виды произошло около 13 миллионов лет назад вместе с разделением водных систем указанных рек.

Новые Chelus orinocensis имеют причудливый вид. Черепахи выглядят словно 50-сантиметровый камень поросший водорослями, голову которого украшает большой рот по форме напоминающий улыбку. Такая форма рта помогает им засасывать жертву и целиком заглатывать добычу.

Ученые отмечают, что животное, хоть и не находится официально под угрозой исчезновения, часто становится объектом наживы для браконьеров из-за своей необычной внешности.

В начале февраля ученые открыли новый вид тираннозавра - его назвали "жнецом смерти".

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Фото - Senckenberg Natural History Collections