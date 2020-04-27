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Ученые назвали "самое опасное место" на планете в истории Земли

Ученые назвали "самое опасное место" на планете в истории Земли - Фото
Динозавр (Иллюстрация: pixabay.com)
27.04.2020, 11:03

Ученые считают, что 100 миллионов лет назад Сахара кишела гигантскими хищниками; по их словам, это было, вероятно, самое опасное место в истории Земли

Около 100 миллионов лет назад пустыня Сахара кишела хищниками-гигантами - и это было самым опасным местом на Земле в истории планеты. К таким выводам пришли в исследовании палеонтологи из Университета Портсмута, передает SciTechDaily.

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Ученые исследовали окаменелые остатки в меловых породах на Востоке Марокко. Они выяснили, что в те времена здесь была развитая речная система, которая кишела хищниками.

Здесь обитали три самых крупных динозавра того времени, в частности саблезубый кархародонтозавр, который был более восьми метров в длину, имел огромные челюсти и зубы длиной до 20 см, и примерно такой же по размеру хищник-гигант дельтадромеус. Также здесь обитали несколько птерозавров (хищные летающие рептилии) и крокодилоподобные хищники.

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"Пожалуй, это было самое опасное место в истории планеты Земля. Это место, где путешественник во времени погиб бы очень быстро", - сказал Низар Ибрагим из Университета Портсмута.

Ученые также отметили, что в то время здесь было множество рыбы, которая была в несколько раз больше современных видов. Среди них были и огромные пресноводные акулы охнопристисы с острыми зубами.

  • В начале февраля ученые открыли новый вид тираннозавра - его назвали "жнецом смерти".

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Марк Сировой
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Марокко динозавр Сахара самое опасное место
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