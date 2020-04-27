Ученые назвали "самое опасное место" на планете в истории Земли

Динозавр (Иллюстрация: pixabay.com)

Около 100 миллионов лет назад пустыня Сахара кишела хищниками-гигантами - и это было самым опасным местом на Земле в истории планеты. К таким выводам пришли в исследовании палеонтологи из Университета Портсмута, передает SciTechDaily.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Ученые исследовали окаменелые остатки в меловых породах на Востоке Марокко. Они выяснили, что в те времена здесь была развитая речная система, которая кишела хищниками.

Здесь обитали три самых крупных динозавра того времени, в частности саблезубый кархародонтозавр, который был более восьми метров в длину, имел огромные челюсти и зубы длиной до 20 см, и примерно такой же по размеру хищник-гигант дельтадромеус. Также здесь обитали несколько птерозавров (хищные летающие рептилии) и крокодилоподобные хищники.

Смотрите также: В Сахаре открыли новый вид динозавров с "клювом-черпаком" и крыльями: фото

"Пожалуй, это было самое опасное место в истории планеты Земля. Это место, где путешественник во времени погиб бы очень быстро", - сказал Низар Ибрагим из Университета Портсмута.

Ученые также отметили, что в то время здесь было множество рыбы, которая была в несколько раз больше современных видов. Среди них были и огромные пресноводные акулы охнопристисы с острыми зубами.

В начале февраля ученые открыли новый вид тираннозавра - его назвали "жнецом смерти".

Читайте также: Древний хищник. Ученые открыли новый вид динозавра: фото, видео