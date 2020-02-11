Открыт новый вид тираннозавра. Ученые назвали его "жнецом смерти"

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В Канаде ученые обнаружили череп ранее неизвестного вида динозавра. Анализ показал, что речь идет о новом виде тираннозавров, которого назвали Thanatotheristes degrootorum. Об этом говорится в сообщении Королевского Тиррелловского палеонтологического музея.

Динозавр был 2,4 метра в высоту, а его длина составляла около восьми метров. Длина зубов более семи сантиметров. Он отличается от других тираннозавров уникальным строением черепа.

Животное жило в меловом периоде: он начался 145 млн лет назад и закончился 66 млн назад. Возраст найденных останков оценивают в 79,5 млн лет. По данным ученых, динозавр находился на вершине пищевой цепочки и был сверххищником, а потому его прозвали "жнецом смерти".

17 января сообщалось , что ученые нашли древнейшего скорпиона.

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