430 млн лет. Ученые нашли древнейшего скорпиона: фото

Фото: Scientific Reports

Палеонтологи идентифицировали окаменелость древнейшего из известных скорпионов, который жил почти полмиллиарда лет назад. Об этом сообщает Scientific Reports.

Ученые обнаружили его в запасниках музея, среди окаменелостей, найденных еще в середине 1980-х. Образец датируется возрастом более 430 миллионов лет – силурийским периодом, когда даже растения только начинали осваивать сушу.

Находка была сделана вблиз города Уокешо в штате Висконсин и долгое время хранилась в запасниках местного геологического музея, в числе множества других неидентифицированных и неисследованных образцов.

Начиная с 2016 года с этими материалами работает команда ученых из Университета штата Огайо – они и обнаружили уникальную окаменелость.

Новый вид получил название Parioscorpio venator – "охотник – предшественник скорпионов".

Задний отдел этих животных состоял из семи члеников, тогда как у более поздних окаменелостей скорпионов их шесть, а у современных – пять.

Образцы позволили рассмотреть некоторые детали внутреннего строения древних паукообразных. Сосудистая и дыхательная системы скорпионов мало изменились со времен силурийского периода.

Вопрос о том, обитал ли Parioscorpio venator на суше или в воде, остается открытым.

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