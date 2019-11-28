95 млн лет. В горах найдена древнейшая креветка: видео, фото

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Животное относится к семейству Bodotriidae, представители которого до сих пор живут в морях

Палеонтологи из Йельского университета и Университета Аляски, работавшие в колумбийской части Анд, обнаружили в среднемеловых известняках (95-90 млн лет) окаменевшие останки более пятисот древних ракообразных. Об этом сообщается в статье, опубликованной на сайте Йельского университета.

Окаменелости очень хорошо сохранились: видны детали строения панциря, конечностей и даже покрывавшие их щетинки, а также глаза, ротовые отверстия и окружающие их конечности, усики и пищеварительный тракт. Животные имели длину тела от 6 до 8 миллиметров.

Креветку назвали Eobodotria muisca - в честь колумбийских индейцев племени муиска, живущих в месте находки. Животное относится к семейству Bodotriidae, представители которого до сих пор живут в морях.

"Мы поражены тем, насколько Eobodotria muisca похож на современные виды, – рассказывает палеонтолог Хавьер Луке, ведущий автор исследования. – Существует восемь семей или основных групп живых креветок и ни в одной из них нет подтвержденных случаев окаменелости".

  • В конце августа сообщалось, что в Марокко нашли самые древние останки стегозавра - им 168 млн лет. 

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Теги: археология, животные
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