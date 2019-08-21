Найдены самые древние останки динозавра: им 168 млн лет - фото

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В Марокко найдены самые древние останки стегозавра - им 168 млн лет. Об этом сообщает BBC.

Более того, ранее считалось, что стегозавры не были распространены в Северной Африке.

Останки были найдены на горном хребте Средний Атлас в Марокко. В честь них и был назван новый вид стегозавра Adratiklit boulahfa, что в переводе с берберского языка означает "горная ящерица".

"Открытие Adratiklit boulahfa особенно удивительно, поскольку найденные останки относятся ко второй эпохе юрского периода - Средней юре. Большинство найденных останков стегозавров относятся к значительно более поздним эпохам. Поэтому этот древнейший из известных представителей стегозавров поможет нам лучше понять эволюцию этой группы динозавров", - говорит палеонтолог Сюзанна Майдмент.

Этот вид динозавров был широко распространен в Северной Америке, Азии и Европе (Лавразия). Считалось, что стегозавры были менее распространены в Африке, Южной Америке, Антарктиде или Австралии (Гондване).

Но недавнее открытие противоречит этой теории.

Майдмент считает, что это означает, что на территории древней Гондваны раскопок проводилось меньше: "Важно, что теперь на территории древней Гондваны могут быть найдены останки тиреофоров (к которым принадлежит и стегозавр - ред.) в районах, где раньше раскопки не проводились".

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