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В Новой Зеландии нашли останки пингвина размером с человека: фото

В Новой Зеландии нашли останки пингвина размером с человека: фото - Фото
Фото: canterburymuseum.com
14.08.2019, 15:58

Единого мнения о причинах исчезновения гигантских пингвинов в ученом мире сейчас нет

В Новой Зеландии нашли останки пингвина, который жил 56-66 миллионов лет назад. Его высота составляла 1,6 метра, а вес – до 80 кг. Об этом сообщает ВВС.

Кости ног животного обнаружили в 2018 году на месте раскопок в Северном Кентербери. С тех пор их анализировала международная команда ученых.

Ученые считают, что пингвины стали такими большими, поскольку крупные морские пресмыкающиеся исчезли из океанов примерно в то же время, когда исчезли динозавры.

"Тогда, в течение 30 млн лет это было время гигантских пингвинов", - рассказал старший куратор Кентерберийского музея Пол Скофилд. Животные развивались очень быстро, так как температура воды вокруг Новой Зеландии была около 25 градусов Цельсия по сравнению с 8 градусами сейчас.

Новый вид получил латинское название crossvallia waiparensis. В Кентерберийском музее его назвали "пингвином-монстром".

Ученые предполагают, что он жил в водах вокруг Новой Зеландии вместе с гигантскими черепахами, коралловыми полипами и акулами.

Единого мнения о причинах исчезновения гигантских пингвинов в ученом мире сейчас нет. Самая распространенная теория - рост конкуренции с морскими млекопитающими.

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