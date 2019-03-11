Ученые показали, как выглядел детеныш тираннозавра: видео

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Не более метра в длину и весь покрыт пухом - таким, возможно, был детеныш Ти-Рекса

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Детеныши тираннозавра были не более 1 м в длину, а их тело покрывал плотный густой пух. К такому выводу пришли ученые Университета штата Флорида, пишет The New York Times.

"Судя по имеющимся у нас данным, динозавры вылуплялись из яйца точно так же, как современные куры", - говорит эксперт по динозаврам Марк Норелл и отмечает, что маленькие ти-рексы вылуплялись уже с пухом, который согревал их тельца и маскировал.

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Детеныши, скорей всего, быстро росли и могли набирать в день по три килограмма.

Интересно, что передние лапы малышей были намного длиннее относительно тела, чем у взрослого тираннозавра. Поэтому ученые пришли к выводу, что эти конечности, которые сейчас считаются бесполезными, имели значение именно в период роста.

Самыми близкими родственниками тираннозавра сегодня считаются куры и страусы.

В феврале на территории штата Юта нашли фрагменты скелета мини-тираннозавра - Moros intrepidus. Кости его нижних конечностей нашли в том же регионе, где до этого был обнаружен скелет Siats meekerorum, большого хищного динозавра, который принадлежал к группе кархародонтозавров.

Найденный экземпляр Moros при жизни был размером с небольшого оленя и весил около 78 килограммов.

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Теги: наука, палеонтология, динозавр, тираннозавр
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