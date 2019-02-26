Мини-тираннозавр: скелет ящера закроет пробел в 70 млн лет

В конце прошлой неделе на территории штата Юта нашли фрагменты скелета мини-тираннозавра. Как пишет AFP, эта находка поможет ученым закрыть пробел в 70 млн лет годов, существовавший в представлении об эволюции вида.

В начале существования вида тираннозавры были достаточно маленькими. Они охотились в тени более древних хищников, таких как аллозавры. Но в какой-то момент гигантский Тираннозавр Рекс попал на вершину пищевой цепи и пребывал там, пока 60 млн лет назад на Землю не упал астероид. На тот момент Ти-Рекс достигал 3,4 метра в высоту.

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Нижние конечности Moros intrepidus нашли в том же регионе, где до этого был обнаружен скелет Siats meekerorum, большого хищного динозавра, который принадлежал к группе кархародонтозавров.

Найденный экземпляр Moros при жизни был размером с небольшого оленя и весил около 78 килограммов. Когда эта особь умерла, ей было около семи лет – это практически зрелый возраст.

Ученые отмечают, что Moros весил немного как для динозавров, а значит, мог быстро бегать. Кроме того, строение найденных костей указывает именно на "специализацию" этого ящера в беге.

Анализ скелета позволяет предположить, что тираннозавры пришли в Северную Америку из Азии.

Летом прошлого года в Аргентине ученые обнаружили ранее неизвестный вид динозавров-гигантов, ставящий под сомнение дату появления первых крупных существ на планете. Длина обнаруженного динозавра составляет 10 метров, а вес - около 80 тонн.