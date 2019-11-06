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Нашли в кукурузе. Обнаружены останки гигантского плиозавра: фото

Нашли в кукурузе. Обнаружены останки гигантского плиозавра: фото - Фото
Иллюстрация: unrealengine.com
06.11.2019, 17:56

Челюсти этих древних существ в длину могли достигать 2,5 метров

В Польше в северо-восточной части Свентокшиских гор в кукурузном поле были найдены останки плиозавра (плиозаврида), который жил примерно 145-163 млн лет назад. Об этом сообщает phys.org. Отмечается, что это первый плиозавр, найденный на территории Польши.

Исследователи подчеркивают, что плиозавры находились на вершине пищевой цепи. Размер некоторых из них в два раза превышал современных косаток, а весли они десятки тонн. Считается, что во время своего существования плиозавры были крупнейшими хищниками в воде и на суше.

Предыдущие исследования показали, что челюсти этих древних существ в длину могли достигать 2,5 метров и были в 4,5 раза мощнее, чем челюсти тираннозавра рекса.

В районе обнаружения останков плиозавра ученые также нашли останки древних крокодилов и черепах.

Предполагается, что когда-то на территории современной Польше был тропической климат - это мог быть архипелаг с теплыми водоемами.

  • В феврале на территории штата Юта нашли фрагменты скелета мини-тираннозавра. Эта находка поможет ученым закрыть пробел в 70 млн лет, существовавший в представлении об эволюции вида.

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плиозавр динозавр палеонтология
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