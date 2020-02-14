Древний хищник. Ученые открыли новый вид динозавра: фото, видео

Неподалеку от городка Вилья-эль-Чокон в аргентинской Патагонии обнаружили останки ранее неизвестного науке вида динозавра, который обитал в регионе около 90 миллионов лет назад. Об этом сообщает Агентство раскрытия научной информации Национального университета де Ла Матанса в Буэнос-Айресе.

Динозавра назвали тралказавром куй (Tralkasaurus cuyi). Имя переводится с языка индейцев мапуче как "громовая рептилия", а приставка "куй" дана в честь департамента Эль-Куй, где и нашли останки.

Иллюстрация - Sebastián Rozadilla, Agencia CTyS-UNLaM

Ученые говорят, что тралказавр входил в хищный род абелизавров, был плотоядным и питался мелкими видами травоядных динозавров. У тралказавра, как и у его известного сородича тираннозавра, была короткая шея, мускулистое тело, короткие руки, легкие и полые кости конечностей, а также задние лапы с четырьмя когтями.

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Остатки тралказавра и исследователь Маурисио Серррони (фото - Agencia CTyS-UNLaM)

Ученые отмечают, что тралказавр был намного меньше своих сородичей. Он был в длину около четырех метров, в то время как другие абелизавры были семиметровыми, а крупнейший тираннозавр достигал целых 14 метров.

Специалисты говорят: исследование показывает, что абелизавры занимали гораздо более широкую экологическую нишу, чем считалось ранее.

В начале февраля ученые открыли новый вид тираннозавра - его назвали "жнецом смерти".

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Видео: Agencia CTyS-UNLaM/YouTube