В хвосте динозавра обнаружили редкий вид рака: он поражает людей

Динозавр гадрозавр (визуализация Prehistoric Kingdom, YouTube)

В окаменелых остатках хвоста гадрозавра обнаружили следы редкого заболевания, которое также поражает человека. Об этом говорится в исследовании международной группы ученых во главе с Брюсом Ротшильдом из Университета Индианы, передает Science Alert.

Ученые нашли полости в хвосте, которые не характерны для динозавров. Микро-ИТ исследование показало, что их образовали опухоли, связанные с редким заболеванием - гистиоцитозом клеток Лангерганса (LCH).

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Это первый случай выявления этого заболевания у динозавров. Ранее его фиксировали у птиц и тигров.

Специалисты отмечают, что открытие должно помочь лучше понимать природу заболевания – и эффективнее с ним бороться.

"В конечном счете, цель таких исследований состоит в том, чтобы понять реальную причину этих болезней и то, какие эволюционные механизмы позволили им развиваться и выживать", - сказал палеопатолог Исраэль Гершковиц из Тель-Авивского университета.

СПРАВКА. Клеточный гистиоцитоз Лангерганса - это редкий вид рака, при котором избыточные клетки иммунной системы накапливаются, образуя опухоли. Заболевание обычно поражает маленьких детей, и хотя подавляющее большинство пациентов с LCH выздоравливают, состояние вызывает боли и отеки.

Точные причины LCH до сих пор остаются предметом споров.

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