Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
14.02.2019, 09:00

Валентинка для археологов. Нашли кость динозавра в форме сердца

Валентинка для археологов. Нашли кость динозавра в форме сердца - Фото
Фото: Gizmodo

Отличительной чертой нового вида титанозавра является копчик, состоящий из двух хвостовых позвонков с заметными расширениями в центре

Реклама
Реклама

Во время археологических раскопок в Танзании (Африка) были обнаружены останки неизвестного ранее вида титанозавра (Mnyamawamtuka moyowamkia) с уникальным копчиком в форме сердца. Об это сообщает Gizmodo.

Найденные кости могут быть возрастом около 100-110 млн лет. Имя титанозавра переводится с языка суахили как "животное Мтуки с сердцеобразным хвостом".

Реклама

Мтука - это высохшее русло реки у обрыва на юго-западе Танзании, там и были найдены окаменелости.

Функция найденого сердцевидного копчика палеонтологам пока до конца не понятна.

"Мы мало понимаем их функциональную значимость. Это может быть что-то для стабильности между костями хвоста или являться связующим элементом для спинного мозга", - говорит Эрик Горсак из Университета Среднего Запада.

Раскопки начались в 2004 году. Спустя 4 года были завершены земляные работы. Реконструкция скелета Mnyamawamtuka включает позвоночник, плечо и лапы, фрагменты шеи, бедра, хвоста. Череп до сих пор не найден.

Смотрите также: Ученые обнаружили динозавра-гиганта: он может изменить историю

Отправить:
Распечатать:
Теги: наука, африка, археология, динозавр, день влюбленных, титанозавр
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 