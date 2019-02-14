Валентинка для археологов. Нашли кость динозавра в форме сердца

Фото: Gizmodo

Во время археологических раскопок в Танзании (Африка) были обнаружены останки неизвестного ранее вида титанозавра (Mnyamawamtuka moyowamkia) с уникальным копчиком в форме сердца. Об это сообщает Gizmodo.

Найденные кости могут быть возрастом около 100-110 млн лет. Имя титанозавра переводится с языка суахили как "животное Мтуки с сердцеобразным хвостом".

Реклама

Мтука - это высохшее русло реки у обрыва на юго-западе Танзании, там и были найдены окаменелости.

Функция найденого сердцевидного копчика палеонтологам пока до конца не понятна.

"Мы мало понимаем их функциональную значимость. Это может быть что-то для стабильности между костями хвоста или являться связующим элементом для спинного мозга", - говорит Эрик Горсак из Университета Среднего Запада.

Раскопки начались в 2004 году. Спустя 4 года были завершены земляные работы. Реконструкция скелета Mnyamawamtuka включает позвоночник, плечо и лапы, фрагменты шеи, бедра, хвоста. Череп до сих пор не найден.

Смотрите также: Ученые обнаружили динозавра-гиганта: он может изменить историю