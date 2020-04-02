В Сахаре открыли новый вид динозавров с "клювом-черпаком" и крыльями: фото

Птерозавр (фото - Nizar Ibrahim, University of Detroit Mercy)

В пустыне Сахара на территории Марокко ученые из Университета Портсмута вместе со своими коллегами обнаружили остатки ранее неизвестного науке вида динозавров. Об этом пишет The Guardian.

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Этот вид птерозавров жил 100 миллионов лет назад. Восстановить вид динозавра ученые смогли по остаткам челюстей и зубов.

Хищник имел размах крыльев три – четыре метра и охотился на рыбу. Его клюв по форме напоминал черпак, по краям которого были расположены длинные зубы.

"Эти воздушные рыболовы хватали свою добычу на лету, используя убийственный набор крупных шиповидных зубов", - говорит пресс-секретарь университета.

В начале февраля ученые открыли новый вид тираннозавра - его назвали "жнецом смерти".

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