Джо Байден возродит традицию домашних питомцев в Белом доме. У Трампа их не было

Трамп заявлял, что у него нет времени на животных

Дональд Трамп был первым президентом более чем за 100 лет, у которого не было домашних животных в Белом доме. Джо Байден планирует переехать с двумя немецкими овчарками, одну из которых он взял в приюте, пишет The New York Times.

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По данным Politico, в 2008 году семья Байденов получила щенка немецкой овчарки от заводчика после того, как Байден был избран вице-президентом. Супруги назвали собаку Чемпионом. В 2018 году Байдены взяли еще одну собаку в приюте штата Делавэр, пес получил имя Мэйджор.

Ранее у президента Линдона Джонсона также была собака, которую его дочь подобрала на заправке в Техасе.

В 2016 году филантроп Лоис Поуп говорила, что подарила Трампу щенка золотого дудла по кличке Паттон. Но на митинге в феврале 2019 года в Эль-Пасо Трамп сказал, что у него нет собаки, потому что у него нет времени. Он также заявил, что для него было бы "фальшью" завести собаку по политическим причинам.

7 ноября американские СМИ сообщили о победе Байдена в Пенсильвании, которая фактически означает его победу в выборах в целом.

Его жена Джилл Байден планирует нарушить 231-летнюю традицию и продолжить работать вместо того, чтобы всецело посвятить себя роли первой леди.

Вадим Ребрина

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