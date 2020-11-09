Джилл Байден собирается нарушить 230-летнюю традицию первых леди в США

Согласно традиции, первая леди должна жить в Белом доме вместе с президентом и полностью посвятить себя семейным обязанностям

Жена избранного президента США Джо Байдена Джилл Байден планирует нарушить 231-летнюю традицию и продолжить работать вместо того, чтобы всецело посвятить себя роли первой леди. Об этом сообщает USA Today.

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Согласно традиции, первая леди должна жить в Белом доме вместе с президентом и полностью посвятить себя семейным обязанностям.

Однако Джилл Байден, которая преподает английский язык в колледже, не намерена бросать работу.

"Если мы доберемся до Белого дома, я буду продолжать преподавать. Я хочу, чтобы люди ценили учителей, знали их вклад и продвигали свою профессию", – сказала она в интервью CBS Sunday Morning в августе.

"Исторически американцы хотят, чтобы их первые леди находились в Белом доме и всегда были рядом с президентом. Может быть, настало время, когда американцы станут более восприимчивыми к идее о том, что жена президента может одновременно быть первой леди и работающим профессионалом", – сказала историк первой леди Кэтрин Джеллисон, профессор Университета Огайо.

7 ноября американские СМИ сообщили о победе Байдена в Пенсильвании, которая фактически означает его победу в выборах в целом.

Вадим Ребрина

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