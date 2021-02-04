Эффективность разовой дозы вакцины от Pfizer-BNT оценили в 90%, но есть нюансы – анализ

Через три недели после разовой дозы вакцины от Pfizer/BioNTech иммунитет обеспечивает эффективность защиты от болезни COVID-19 примерно на уровне 90%. Об этом со ссылкой на анализ ранее опубликованных Израилем данных о привитых сообщают в препринте ученые Университета Восточной Англии.

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Вторая доза Pfizer-BNT, по инструкции разработчика, должна вводится через три недели после первой. Ранее в Британии приняли решение отложить время второй инъекции препаратов от Pfizer-BNT и Oxford/AstraZeneca до трех месяцев. Логика в том, чтобы быстрее защитить больше людей в условиях дефицита препаратов и недостатка медперсонала для вакцинации. Тем самым власти надеются снизить общее число тяжелых случаев, госпитализаций и смертей.

Такую стратегию раскритиковала часть ученых: никто не знает наверняка, обеспечит ли разовая доза адекватную защиту от заражения/симптоматичной болезни.

Сейчас британские ученые проанализировали опыт Израиля и сделали вывод: да, разовая доза якобы обеспечивает высокий уровень защиты. Они оценивали эффективность вакцины для каждого дня с 13 по 24 день после укола.

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Интересно, пишут авторы, что в первые восемь суток после прививки риск заражения возрастает почти вдвое. Они считают – это связано с тем, что сразу или в первые дни после получения дозы многие уверены, что "уже защищены", теряют бдительность и начинают игнорировать маски, соцдистанцию и прочие меры предосторожности.

Начиная с девятого дня частота заражений снижается и достигает самого низкого уровня на 21-е сутки. Расчетная эффективность вакцины была практически нулевой на 14-й день после дозы, но затем поднялась примерно до 90% на 21-й день – и стабилизировалась.

"Наш анализ показывает, что однократная доза обладает высокой защитой, хотя для ее достижения может потребоваться до 21 дня", – пишут авторы.

Они добавили, что первые результаты массовой вакцинации из Израиля "подтверждают политику Британии по увеличению интервала между дозами".

Интересно, что эти данные несколько противоречат информации из Израиля, где утверждают, что эффективность от разовой дозы Pfizer-BNT – примерно на уровне 50%.

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Евгений Пилипенко

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