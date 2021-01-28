Вакцину Pfizer-BNT проверили на "короне" с вызывающей обеспокоенность мутацией E484K

Сыворотка крови привитых вакциной Pfizer/BioNTech успешно нейтрализует новые варианты SARS-CoV-2 – "британца" и "южноафриканца", которые появились из-за мутаций коронавируса в ходе его естественной эволюции. Об этом в препринте (еще не проверенный рецензентами отчет) пишут сотрудники Техасского университета в Галвестоне, которые по заказу Pfizer проверили препарат BNT162b2 против новых мутаций.

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Для этого микробиологи сконструировали три гибридных вируса SARS-CoV-2 с наборами таких мутаций в S-шипах – а) N501Y, б) Δ69/70+N501Y+D614G и в) E484K+N501Y+D614G.

Со второго полугодия 2020-го мутация E484K все чаще обнаруживается в Бразилии, возможно, вызывая повторное заражение. С октября 43,9% геномов в стране – с этой мутацией. Ученые считают и частично подтверждают в опытах, что E484K позволяет вирусу избегать нейтрализации некоторыми антителами, которые появились после болезни "обычным" вариантом.

Уровни нейтрализации таких гибридов в 20 образцах сывороток от привитых были в 0,81–1,46 раза выше, чем против "обычного" вируса. Это, объясняют авторы, "указывает на небольшое влияние этих мутаций на нейтрализацию сыворотками после двух доз вакцины".

Исследователи указали на ограничения эксперимента: эти три гибрида не были с полным набором известных S-мутаций у тех вариантов вируса, а уровень защиты от COVID-19 по тестам на сыворотках не определялся.

"Для окончательных выводов об эффективности вакцины против этих вариантов нужны клинические исследования", – подчеркнули они, добавив, что эволюция SARS-CoV-2 требует постоянного мониторинга влияния мутаций на эффективность вакцины и, если они таки значимы, нужно оперативно адаптировать препараты.

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Вчера в журнале The Lancet вышла заметка о том, что в бразильском городе Манаус после сильной вспышки в конце апреля 2020 года количество госпитализаций с ковидом оставалось стабильным и довольно низким в течение следующих семи месяцев (с мая по ноябрь), несмотря на ослабление карантинных мер. Однако затем произошло резкое увеличение числа госпитализаций в январе 2021-го, что было "неожиданно" и "вызвало озабоченность".

Исследования показывают, что в Манаусе уже к октябрю заразилось 76% населения. Некоторые ученые считают, что цифра завышена.

Авторы подчеркивают: до сих пор мало что известно об уровне заразности "бразильца" P.1, но у него несколько таких же мутаций, как и у "британца" В.1.1.7 (мутация N501Y) и "южноафриканца" B.1.325 (K417N/T, E484K и N501Y), а те, "по-видимому, имеют повышенную трансмиссивность".

Исследование: у переболевших COVID-19 защита от коронавируса держится не менее восьми месяцев.

Вакцина Pfizer/BioNTech стала первой, которую одобрила Всемирная организация здравоохранения.

Евгений Пилипенко

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