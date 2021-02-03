Вакцина AstraZeneca показала эффективность 76% после первой дозы – первичный анализ

Вакцина против коронавируса от компании AstraZeneca показывает эффективность в 76% уже после первой дозы. Об этом сообщила пресс-служба компании со ссылкой на первичный анализ третьей фазы испытаний вакцины в Великобритании, Бразилии и Южной Африке.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Эффективность вакцины после введения первой дозы составила 76%, защита от вируса сохранялась до введения второй дозы. После второй дозы, введенной с интервалом 12 недель, эффективность повышается до 82%, по данным компании.

Также в AstraZeneca уверены: анализ еженедельных мазков, полученных от добровольцев в Британии, показал, что вакцина снижает бессимптомную передачу коронавируса на 67% после однократной дозы и на 50% после двух доз вакцины.

Исследование основано на данных о 17 777 участниках, среди которых были выявлены 332 случая COVID-19 с симптомами.

Вакцина AstraZeneca может храниться и транспортироваться при температуре 2-8 градусов по Цельсию.

4 января 2021 года Британия первой в мире начала вакцинировать население препаратом от Oxford-AstraZeneca.

23 января стало известно, что AstraZeneca на 60% сократит поставки вакцины в ЕС в первом квартале. Это связано с производственными проблемами на заводе вакцин в Бельгии.

29 января Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) одобрило использование вакцины Oxford-AstraZeneca против COVID-19 для людей старше 18 лет.

Читайте также: Скандал. AstraZeneca и Минздрав ФРГ опровергают СМИ, что вакцина "неэффективна у пожилых"

Денис Юдин

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.