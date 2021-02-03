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Вакцина AstraZeneca показала эффективность 76% после первой дозы – первичный анализ

03.02.2021, 14:55
Вакцина AstraZeneca показала эффективность 76% после первой дозы – первичный анализ - Фото
Вакцина AstraZeneca (Фото: EPA-EFE/JOE GIDDENS)

Вакцина против коронавируса от компании AstraZeneca показывает эффективность в 76% уже после первой дозы. Об этом сообщила пресс-служба компании со ссылкой на первичный анализ третьей фазы испытаний вакцины в Великобритании, Бразилии и Южной Африке.

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Эффективность вакцины после введения первой дозы составила 76%, защита от вируса сохранялась до введения второй дозы. После второй дозы, введенной с интервалом 12 недель, эффективность повышается до 82%, по данным компании.

Также в AstraZeneca уверены: анализ еженедельных мазков, полученных от добровольцев в Британии, показал, что вакцина снижает бессимптомную передачу коронавируса на 67% после однократной дозы и на 50% после двух доз вакцины.

Исследование основано на данных о 17 777 участниках, среди которых были выявлены 332 случая COVID-19 с симптомами.

Вакцина AstraZeneca может храниться и транспортироваться при температуре 2-8 градусов по Цельсию.

  • 4 января 2021 года Британия первой в мире начала вакцинировать население препаратом от Oxford-AstraZeneca.
  • 23 января стало известно, что AstraZeneca на 60% сократит поставки вакцины в ЕС в первом квартале. Это связано с производственными проблемами на заводе вакцин в Бельгии.
  • 29 января Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) одобрило использование вакцины Oxford-AstraZeneca против COVID-19 для людей старше 18 лет.

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Денис Юдин
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вакцина коронавирус COVID-19 AstraZeneca

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