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Евросоюз одобрил вакцину AstraZeneca, несмотря на скандал с поставками

29.01.2021, 18:55
Евросоюз одобрил вакцину AstraZeneca, несмотря на скандал с поставками - Фото
Вакцина AstraZeneca (Фото: EPA-EFE/JOE GIDDENS)

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) одобрило использование вакцины Oxford-AstraZeneca против COVID-19 для людей старше 18 лет. Об этом сообщает BBC.

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В EMA заявили, что основали свое решение на том, что вакцина AstraZeneca при испытаниях показала эффективность примерно на 60%.

Одобрение вакцины произошло на фоне скандала, вызванного спорами о том, нарушает ли AstraZeneca обязательства перед Евросоюзом по поставке препарата.

Подтверждая одобрение вакцины, EMA заявило, что большинству участников испытаний было от 18 до 55 лет, и хотя пока еще недостаточно результатов, чтобы показать, как вакцина будет действовать на пожилых людей, "защита ожидается, учитывая, что в этой возрастной группе наблюдается иммунный ответ, и на основе опыта с другими вакцинами".

Как отмечается, каждая страна ЕС может решать, использовать ли вакцины, после того как они были одобрены.

  • 4 января Британия первой в мире начала вакцинировать население препаратом от Oxford-AstraZeneca.
  • 23 января стало известно, что AstraZeneca на 60% сократит поставки вакцины в ЕС в первом квартале. Это связано с производственными проблемами на заводе вакцин в Бельгии.

Читайте также: Скандал. AstraZeneca и Минздрав ФРГ опровергают СМИ, что вакцина "неэффективна у пожилых"

Наталия Медведева
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