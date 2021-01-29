Евросоюз одобрил вакцину AstraZeneca, несмотря на скандал с поставками

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) одобрило использование вакцины Oxford-AstraZeneca против COVID-19 для людей старше 18 лет. Об этом сообщает BBC.

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В EMA заявили, что основали свое решение на том, что вакцина AstraZeneca при испытаниях показала эффективность примерно на 60%.

Одобрение вакцины произошло на фоне скандала, вызванного спорами о том, нарушает ли AstraZeneca обязательства перед Евросоюзом по поставке препарата.

Подтверждая одобрение вакцины, EMA заявило, что большинству участников испытаний было от 18 до 55 лет, и хотя пока еще недостаточно результатов, чтобы показать, как вакцина будет действовать на пожилых людей, "защита ожидается, учитывая, что в этой возрастной группе наблюдается иммунный ответ, и на основе опыта с другими вакцинами".

Как отмечается, каждая страна ЕС может решать, использовать ли вакцины, после того как они были одобрены.

4 января Британия первой в мире начала вакцинировать население препаратом от Oxford-AstraZeneca.

23 января стало известно, что AstraZeneca на 60% сократит поставки вакцины в ЕС в первом квартале. Это связано с производственными проблемами на заводе вакцин в Бельгии.

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Наталия Медведева

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