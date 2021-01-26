Скандал. AstraZeneca и Минздрав ФРГ опровергают СМИ, что вакцина "неэффективна у пожилых"
Вчера, 25 января, две немецкие газеты – Handelsblatt и Bild, ссылаясь на некие "источники из коалиционных кругов", вызвали беспокойство читателей сообщением, что эффективность антиковидной вакцины AstraZeneca среди пожилых якобы составляет всего 8%. Разработчики препарата и Минздрав ФРГ опровергли эту информацию, пишет Deutsche Welle.
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"Сообщения о том, что эффективность AZD1222 составляет всего 8% у взрослых старше 65 лет, полностью неверны", – говорится в заявлении компании.
В AstraZeneca добавили, что в ноябре в медицинском журнале The Lancet были опубликованы промежуточные результаты клинических испытаний, в которых указано: у пожилых вакцина вызывает "сильный иммунный ответ, при этом у 100% пожилых после второй дозы вырабатывается специфические к S-белку коронавируса антитела".
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Минздрав ФРГ также опроверг публикации в СМИ, предположив, что источник, "вероятно, напутал с цифрами". В отчетах о испытаниях указано, отметили в ведомстве, что "8% участников исследования были в возрасте от 56 до 69 лет, и 3-4% были старше 70 лет".
"Это не означает, что эффективность у пожилых людей составляет всего 8%", – подчеркнули в министерстве.
Британия c 4 января вакцинирует препаратом AstraZeneca пожилых граждан и людей из других групп риска.
Тем временем власти ЕС раздосадованы тем, что AstraZeneca задерживает доставку миллионов доз вакцины этому объединению стран. Ранее в компании заявили, что не будут выполнять договоренности по поставкам в ЕС из-за "необъяснимого снижения доходности в еврологистике".
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