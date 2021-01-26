Вакцину Moderna проверили против новых мутаций коронавируса: предварительные результаты

Антикоронавирусная вакцина mRNA-1273 компании Moderna вызывает нейтрализующий иммунный ответ против известных мутантных вариантов SARS-CoV-2 – тех, что появились в Британии и ЮАР. Компания пишет в препринте (еще не проверенный рецензентами отчет) на bioRxiv, что модернизирует вакцину в соответствии с данными о ЮАР-мутации, после чего проведет клинические испытания.

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Вакцину проверяли in vitro – "в пробирке". Для этого брали плазму крови восьми участников фазы I клинических испытаний mRNA-1273 и сыворотку от привитых двумя дозами (по 30 или по 100 мкг) обезьян.

Выяснилось, что сыворотка крови вакцинированных людей нейтрализует все проверяемые варианты коронавируса (включая быстро распространяющегося "британца" B.1.1.7 с его 8 мутациями в S-белке и "южноафриканца" B.1.351 с 10 мутациями в том же месте).

Создатели вакцины уточнили, что британский вариант вируса нейтрализовался практически так же успешно, как и "обычный", а вот вариант из ЮАР – в шесть раз хуже, но даже с таким падением эффективность иммунного ответа была выше порогового протективного уровня.

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"Данные демонстрируют пониженную, но все же значительную нейтрализацию против B.1.351 после вакцинации", – подчеркивают авторы.

Результаты можно интерпретировать так, что двухдозная схема вакцинации Moderna (по 100 мкг в дозе) защитит от тех вариантов SARS-CoV-2, которые сейчас вызывают озабоченность части ученых. Тем не менее, компания уже "подкорректировала" вакцину с учетом набора мутаций в B.1.351, и вскоре ее проверит клинически.

В исследовании оценивалась эффективность нейтрализации вируса антителами, однако in vivo ("в организме") есть еще и Т-клеточные иммунные ответы: их роль в защите от новых вариантов "короны" пока не уточняли. Также не проверялась нейтрализация амазонского варианта Р.1 или "калифорнийца".

Ранее ученые в ЮАР заявили, что нейтрализующие антитела переболевших неэффективны против ЮАР-штамма "в пробирке".

Евгений Пилипенко

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