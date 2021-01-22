UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Случайно". В США уборщик уничтожил почти 2000 доз вакцины Moderna

22.01.2021, 12:16
Вакцина ModeRNA (фото - ЕРА)

В Бостоне, США, уборщик случайно уничтожил 2000 доз вакцины против коронавируса от компании Moderna. Об этом сообщает ABC News.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Вакцины были испорчены после того, как уборщик случайно отключил морозильную камеру, в которой они хранились, сообщили в медкомплексе VA Boston Healthcare System.

Представитель комплекса Кайл Тото заверил, что вакцины хранились" в безопасном месте" с сигнализацией, однако она не сработала. Сейчас проводится расследование, почему так произошло.

Тото также заявил, что начат процесс по замене испорченных доз – и сбоев вакцинации быть не должно.

СПРАВКА. В США вакцины от Moderna доставляют замороженной до температуры от -25 до -15 градусов по Цельсию. Затем ее можно хранить до 30 суток при температуре от 2,2 до 7,8 градусов.
  • Вчера, 21 января, сообщалось, что в Великобритании начались испытания первой "живой" вакцины. 48 здоровых добровольцев заразили ослабленным вариантом коронавируса SARS-CoV-2.

Читайте также: Медики в США показали статистику тяжелых аллергических реакций на вакцину Pfizer-BioNTech

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Директор по маркетингу
Киев AROMA KAVA
Администратор системы
Киев Региональная газовая компания
Операційний менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию
вакцина коронавирус COVID-19 Moderna уборщик

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 