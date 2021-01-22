"Случайно". В США уборщик уничтожил почти 2000 доз вакцины Moderna

В Бостоне, США, уборщик случайно уничтожил 2000 доз вакцины против коронавируса от компании Moderna. Об этом сообщает ABC News.

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Вакцины были испорчены после того, как уборщик случайно отключил морозильную камеру, в которой они хранились, сообщили в медкомплексе VA Boston Healthcare System.

Представитель комплекса Кайл Тото заверил, что вакцины хранились" в безопасном месте" с сигнализацией, однако она не сработала. Сейчас проводится расследование, почему так произошло.

Тото также заявил, что начат процесс по замене испорченных доз – и сбоев вакцинации быть не должно.

СПРАВКА. В США вакцины от Moderna доставляют замороженной до температуры от -25 до -15 градусов по Цельсию. Затем ее можно хранить до 30 суток при температуре от 2,2 до 7,8 градусов.

Вчера, 21 января, сообщалось, что в Великобритании начались испытания первой "живой" вакцины. 48 здоровых добровольцев заразили ослабленным вариантом коронавируса SARS-CoV-2.

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Марк Сировой

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