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Медики в США показали статистику тяжелых аллергических реакций на вакцину Pfizer-BioNTech

22.01.2021, 09:45
Медики в США показали статистику тяжелых аллергических реакций на вакцину Pfizer-BioNTech - Фото
Вакцина Pfizer-BioNTech (фото - ЕРА)

В течение десяти дней со старта в США массовой вакцинации антикоронавирусным препаратом Pfizer/BioNTech на 1 900 000 введенных доз зафиксировано около двух десятков случаев тяжелых аллергических реакций, включая анафилаксию. Об этом пишет журнал Американской медицинской ассоциации.

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Медики оценивали статистику в период с 14 по 23 декабря 2020 года после введения 1 893 360 первых доз вакцины (1 177 527 женщинам, 648 327 мужчинам и 67 506 тем, чей пол не был указан). Поскольку вакцина Moderna была доступна только с 21 декабря, в этой статье ее не учитывали.

Частота таких реакций соответствует 11,1 случаев на 1 млн введенных доз. 

СПРАВКА. Анафилаксия – опасная для жизни аллергическая реакция, которую вызывает повышенная чувствительность организма к повторному поступления чужеродных веществ (в основном белковой природы), которые действуют как антигены. Развивается обычно в первые минуты (реже – часы). Часто возникает вследствие укусов или ужаливания насекомых, при аллергии на пищевые продукты и лекарственные препараты, редко – после вакцинации. Обычно ее можно распознать по таким проявлениям: зуд, сыпь, отек слизистой оболочки гортани и резкое снижение кровяного давления. 

Четырех привитых госпитализировали (троих в реанимацию), 17 человек получили помощь на месте. Все кроме одного (данных по нему пока нет) вскоре выздоровели и/или были выписаны домой. О случаях смерти от анафилаксии не сообщалось.

У 17 из 21 пациента с тяжелой реакцией была история других аллергических реакций, а у семерых была анафилаксия в прошлом (в том числе один случай после вакцинации против бешенства, и другой – против гриппа A).

Среднее время от момента получения вакцины до появления симптомов составляло 13 минут. У 15 пациентов (71%) их появление наступило в течение 15 минут, у 18 (86%) – до получаса. Наиболее частыми симптомами/признаками были крапивница, ангионевротический отек, сыпь и ощущение перекрытия дыхательных путей.

За отчетный период выявлены также 83 случая аллергических реакций, не связанных с анафилаксией: зуд, сыпь, першение в горле и легкие респираторные симптомы.

Смотрите видео: "Терминатор" привился от COVID-19, обратился к людям

Госрегулятор США при введении мРНК-вакцин против ковида требует, чтобы в пунктах вакцинации:

— были препараты для купирования анафилаксии, особенно адреналин (эпинефрин) в предварительно заполненных шприцах или автоинъекторах;
— была возможность проверки получателей вакцины для выявления тех, у кого противопоказания;
— можно было обеспечить 15 или 30 минут послепрививочного наблюдения в зависимости от предшествующей истории аллергии;
— был обученный медперсонал, который умеет распознавать признаки/симптомы анафилаксии на ранней стадии;
— людей обеспечивали инструкциями о необходимости немедленного обращения, если у них появятся признаки/симптомы аллергии после периода наблюдения.

CDC предписываtт при подозрении на анафилаксию немедленную внутримышечную инъекцию адреналина. Из-за острого, опасного для жизни характера анафилаксии противопоказаний к введению адреналина нет. Иногда требуется повторение инъекции спустя 5-15 минут. Все случаи анафилаксии в США за последние годы закончились благополучно.

Медики считают, что аллерген-виновник – это, возможно, полиэтилегликоль 2000 (PEG-2000), компонент липидных наночастиц, которые несут на себе мРНК – главное в вакцине. Это довольно распространенная добавка в различных лекарственных препаратах.

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Евгений Пилипенко
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