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"Терминатор" Шварценеггер привился от COVID-19, обратился к людям цитатой из фильма: видео видео

21.01.2021, 08:34
Арнольд Шварценеггер (скриншот из видеозаписи)
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Всемирно известный голливудский актер Арнольд Шварценеггер снял на видео процесс получения прививки от коронавирусной болезни COVID-19 и использовал одну из своих коронных фраз в призыве последовать его примеру. Ролик выложен в его Instagram.

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На кадрах экс-губернатор Калифорнии находится за рулем в мобильном пункте вакцинации, которые развернуты в США на парковках, площадках, стадионах и в других местах. Медсестра делает ему угол, и в это время Шварценеггер "агрессивно" говорит: "Положи иглу на место!"

Это одна из его фраз в фильме "Подарок на Рождество"; правда, там он говорит о "печеньке".

Позднее актер написал в Instagram: "Сегодня был хороший день. Еще никогда не был так рад тому, что стою в очереди. Если вы из тех, кто в приоритетной группе на вакцинацию, присоединяйтесь ко мне и зарегистрируйтесь, чтобы получить прививку".

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Закончил обращение "Железный Арни" культовой фразой из легендарного фантастического боевика "Терминатор 2: Судный день" – "Пошли со мной, если хочешь жить".

В комментарии к экс-губернатору Калифорнии тут же пришло множество антивакцинаторов и сторонников теорий заговоров, которых с распространением соцсетей стало больше – или они стали чаще себя проявлять публично. "И за миллион долларов меня не заставите", – пишут они в таком духе.

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Регулятор США разрешил использование мРНК-вакцин Pfizer/BioNTech и Moderna, исходя из "чрезвычайной ситуации": в стране, как и Британии, ФРГ и некоторых других, наблюдается сильнейший второй всплеск заболеваемости ковидом, число ежедневных летальных исходов в каждой – 1000 в день и выше.

Тем временем больше половины украинцев не хотят вакцинироваться от ковида и платно, и бесплатно (Рейтинг).

Евгений Пилипенко
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