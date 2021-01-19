Эксперты не нашли связи между вакцинацией от COVID-19 и смертями среди пожилых в Норвегии

В Норвегии эксперты медрегулятора не установили связи между вакцинацией очень пожилых людей антикоронавирусным препаратом Pfizer/BioNTech и поствакцинальной смертностью, но четко рекомендовали медикам перед иммунизацией учитывать общее состояние здоровья самых "хрупких" и/или неизлечимо больных. Об этом пишет Bloomberg.

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C начала кампании вакцинации в конце декабря в Норвегии зарегистрировано уже 33 смерти среди людей от 75 лет и (большинство) много старше, кто получил первую дозу.

Директор Норвежского института общественного здравоохранения Камилла Столтенберг рассказала, что после тщательного анализа 13 случаев медики пришли к выводу, что "это люди преклонного возраста, они немощны и имеют серьезные заболевания".

Что касается причин смерти, то, говорит она, в среднем около 45 человек умирают каждый день в домах престарелых в Норвегии, "поэтому не факт, что это означает избыточную смертность или наличие причинно-следственной связи".

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По ее словам, "не исключено", что некоторые из тех, кого вакцинировали, были настолько слабыми, что медперсоналу, возможно, следовало бы воздержаться от их иммунизации: они были настолько дряхлы, что им могло стать хуже от обычных побочных эффектов прививки вроде тошноты и жара.

Меддиректор Норвежского агентства по лекарственным средствам Стейнар Мадсен подчеркнул: "Очевидно, что ковид гораздо опаснее для большинства пациентов, чем вакцинация".

По его словам, в ведомстве "не встревожены" сообщениями о летальных случаях: связь между прививкой и этими смертями "трудно доказать". Зарегистрированные летальные случаи – менее 1 на 1000 пациентов домов престарелых.

При этом специалист также подчеркнул: побочные эффекты иммунизации могут в некоторых случаях "склонить пациентов к более серьезному течению основного (не COVID-19, – ред.) заболевания – мы не можем этого исключить".

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Еще до начала массовой вакцинации Агентство предупредило во избежание "сенсационных" сообщений в СМИ, что смерти во время процесса продолжат происходить среди "самых старых и самых больных", кто получил прививку.

Вакцина Pfizer/BioNTech стала первой, которую одобрила Всемирная организация здравоохранения. Аллергологи заявили, что текущие данные не показали повышенного риска для тех, у кого аллергический ринит или астма.

По всему миру уже привито около 40 млн человек, многие – этим препаратом.

По состоянию на 19 января в Норвегии вакцинировано более 50 000 человек, то есть почти все жители домов престарелых.

В соседних Дании, Финляндии, Исландии и Швеции также сообщилось о случаях смерти после вакцинации самых немощных пациентов и обитателей домов престарелых, но прямой связи с процедурой так и не установлено.

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Евгений Пилипенко

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