Пережившая несколько пандемий итальянка в 108 лет привилась от ковида. Она и его победила

108-летняя итальянская долгожительница получила первую дозу вакцины от COVID-19: это произошло через несколько месяцев после того, как Фатима Негрини победила коронавирусную инфекцию, пишет AFP.

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Вчера, 18 января, она получила укол вместе с другими жителями дома престарелых Anni Azzurri San Faustino в Милане.

DW прошлой осенью сняли о ней сюжет.

Негрини родилась 3 июня 1912 года в Сустиненте, Ломбардия. У нее трое детей: Луиджи, Уберто и Лучано. Уже давно она живет в доме престарелых, ее любимый досуг – играть в бинго.

Негрини заболела COVID-19 еще в первую волну коронавируса в апреле 2020 года, но успешно выздоровела до конца мая. Она – одна из старейших известных выживших после этой болезни. Когда в прошлом году итальянка одолела SARS-CoV-2, местная газета Corriere della Sera процитировала ее: "Бог забыл обо мне".

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Евгений Пилипенко

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