Цена вакцины Sinovac в частных клиниках, вероятно, составит 700-750 грн – Радуцкий

Частные клиники, скорее всего, прибавят к стоимости китайской вакцины от коронавируса CoronaVac еще 200-250 грн. Об этом заявил глава парламентского комитета по здравоохранению Михаил Радуцкий в эфире Радио Свобода, комментируя вопрос цены вакцины от Sinovac Biotech в негосударственных медучреждениях.

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"Я считаю, что Лекхим не может поставлять на частный рынок дороже, чем он поставляет государству<...>Поэтому если берем цену в $17,8, то к этому частная компания должна прибавить кабинет прививок, медсестру и консультацию врача, то я думаю, что частные клиники прибавят еще гривен 200", – заявил Радуцкий.

По словам главы комитета, "по крайней мере, я бы сделал именно так, если бы руководил медицинским учреждением". Он подчеркнул, что эта вакцина не требует специальных условий хранения при -70º, поэтому в частных клиниках цена, вероятно, будет 700-750 грн.

Также Радуцкий рассказал, что цены на мировые вакцины для стран очень разные и колеблются от $3 до $40 – самой дешевой пока является вакцина AstraZeneca, а самой дорогой – препарат от Sinopharm.

13 января 2021 года глава фирмы-поставщика вакцины Лекхим заявил, что розничная цена вакцины от Sinovac будет единой и составит 504 грн для всех.

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Дарья Мостовая

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