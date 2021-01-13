Розничная цена вакцины Sinovac составит 504 грн и будет единой для всех – глава Лекхим

Глава Лекхим Валерий Печаев рассказал о розничной цене вакцины, которая будет поставлена китайской компанией Sinovac Biotech для Украины, а также о договоренностях по закупке препарата с Минздравом. Об этом он говорил на пресс-конференции.

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"Мы подписали контракт на 1,9 млн доз с Минздравом – у нас квота. При этом, компания Sinovac может поставить на Украину 5 млн доз в первом полугодии, о втором мы не говорили. Поэтому 1,913 млн Минздраву, остальные у нас", – заявили в Лекхим.

Примечательно, что согласно данным электронной торговой площадки ProZorro, группа компаний Лекхим стала единственным участником тендера по госзакупке.

Также Печаев подчеркнул, что Лекхим не является продавцом, поэтому для реализации вакцины они обратились к промышленным предприятиям, чтобы те смогли обеспечить препаратом своих работников.

По словам главы Лекхим, розничная цена на вакцину будет единой и составит 504 грн "или даже меньше, в зависимости от того, как будет двигаться курс доллара – если курс останется таким же как сейчас, то цена будет меньше".

11 января стало известно, что китайская вакцина от Sinovac приедет в Украину в марте этого года – ожидается 5 млн доз.

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Дарья Мостовая

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