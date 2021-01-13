Фирма-поставщик вакцины Sinovac ответила на заявления о ее "связях с Богатыревой"

В компании Лекхим (через нее Минздрав намерен закупать вакцину против коронавируса от Sinovac) заверяют, что не выиграли ни одного тендера при министре здравоохранения времен Раисе Богатыревой. Об этом на пресс-конференции сказал президент компании Валерий Печаев, комментируя якобы связи Лекхима с Богатыревой.

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Печаев назвал "фейком" сообщение организации Пациенты Украины о том, что Лекхим выигрывал миллионные тендеры при Богатыревой.

"Такие фейки вызывают чувство брезгливости. Я на эту организацию вообще не обращаю внимания<…> С 2012-го по 2014-й год, когда была Раиса Васильевна (Богатырева, – ред.), Лекхим не выиграл ни одного тендера", – сказал он.

Печаев также считает, что фейк был направлен "против него лично" и для дискредитации нынешнего главы Минздрава Максима Степанова.

LIGA.net обратилась в Пациенты Украины с просьбой прокомментировать слова Печаева.

6 января Пациенты Украины заявили, что Степанов якобы сам назначил Лекхим для закупки вакцины. В организации назвали Печаева "соратником Богатыревой" и заявили, что его заводы ЧАО "Лекхим" и АТ "Технолог" выигрывали миллионные тендеры во времена Богатыревой.

9 января Степанов раскритиковал организацию Пациенты Украины и сказал, что поставки через Лекхим были условием производителя – Sinovac Biotech.

11 января LIGA.net направила запрос в Sinovac Biotech с просьбой прокомментировать слова Степанова. На момент этой публикации ответа нет.

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Марк Сировой

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