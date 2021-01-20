Нейтрализующие антитела переболевших неэффективны против штамма из ЮАР – местные ученые

Южноафриканский штамм коронавируса SARS-CoV-2 полностью ускользает от некоторых терапевтически значимых моноклональных антител. Более того, этот штамм "существенно или полностью" ускользает от нейтрализации плазмой выздоравливающих от "обычного" COVID-19. Такие предварительные данные опубликовали в препринте (еще не проверенный рецензентами отчет) на bioRxiv местные вирусологи.

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Штамм 501Y.V2 содержит девять мутаций в S-белке (шипе-якоре вируса): он быстро возник в Южной Африке во второй половине 2020 года. Несмотря на то, что многие уже переболели COVID-19 и получили определенную защиту от реинфекции, новые штаммы вроде 501Y.V2 "представляют значительный риск повторного заражения", полагают авторы.

"Наши данные предполагают, что большинство людей, инфицированных предыдущими штаммами, будут иметь минимальную нейтрализующую активность против 501Y.V2 или ее не будет вообще", – не радуют вирусологи из ЮАР.

Исследователи подчеркнули: подавляющее большинство моноклональных антител, которые уже на пути к лицензированию или применяются по экстренной процедуре (вроде Regeneron и Eli Lilly), нацелены именно на те точки коронавируса, где у 501Y.V2 произошли мутации K417 и/или E484, "и поэтому будут неэффективны против этого штамма".

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Они также отметили, что недавно идентифицированный "амазонский" штамм Р.1 в Бразилии также имеет схожий набор мутаций, и предположили, что и он тоже "значительно устойчив" к нейтрализации антителами.

Большинство вакцин первой волны нацелены на выработку иммунных ответов именно на S-белок. Авторы пишут, что срочно нужно искать менее изменчивые точки на вирусе для включения этих мишеней-антигенов в будущие вакцины. А пока, полагают они, придется оперативно корректировать мРНК-вакцины, если мутантные штаммы получат широкое распространение.

Между тем, несмотря на ускользание от нейтрализации, значительная часть ненейтрализующих (связывающих) антител остаются активными и против 501Y.V2. Ученые отметили: роль таких антител и эффективность Т-клеточных ответов на 501Y.V2 "еще предстоит выяснить".

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В другом препринте от Университета Рокфеллера пишут, что таки да, активность нейтрализующих антител против штаммов с перечисленными мутациями "значительно снижена". "Нейтрализация 14 из 17 наиболее сильных протестированных моноклональных антител была снижена или отсутствовала с мутациями K417N, E484K или N501Y", – пишут авторы.

Разработчики вакцины Pfizer-BioNTech утверждают в третьем препринте, что сыворотка участников испытания их препарата эффективно действует на штамм B.1.1.7, и "маловероятно", что вакцина не защитит от "британца". New York Times посвятил этому штамму большой наглядный материал.

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Евгений Пилипенко

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