Если вы переболели ковидом. Какой риск заразиться снова и спустя какое время: исследование

Спустя восемь месяцев после болезни иммунитет переболевших COVID-19 обеспечивает защиту от повторного заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в ~94% случаев. К таким выводам пришли британские медики, их статья вышла в журнале Infection.

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Авторы проверили данные о 66 001 человеке с февраля по июль 2020 года, по которым был результат ПЦР- и/или ИФА-теста (60% – женщины, средний возраст всех – 50 лет). Значительная часть образцов была от медиков.

У 55 274 человек был отрицательный тест в первой волне, из них у 713 (1,29%) впоследствии обнаружили ковид во второй волне.

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Из 10 727 пациентов, у кого был доказанный ковид в первой волне, всего восемь (0,07%) имели положительный ПЦР с 1 августа по 30 декабря, то есть более чем через три месяца после предыдущего теста со знаком "+". Все 8 реинфекций были у женщин, одной (71 год) потребовалась госпитализация.

"Это подразумевает относительный риск COVID-19 на уровне 0,0578 во второй волне среди тех, у кого были доказательства инфекции в первой. <...> Это эквивалентно или лучше, чем защита, о которой сообщалось в недавних исследованиях вакцин", – отметили исследователи.

В первые семь месяцев после пика первой волны реинфекций не было вообще: всем 8 пациентам с вероятным повторным заболеванием диагноз поставили в декабре. Авторы не исследовали, каким именно штаммом они заболели и был ли это "британец".

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Они пишут, что появление небольшого числа реинфекций спустя восемь месяцев "является поводом для беспокойства, предполагая, что примерно через это время у некоторых может начать ослабевать иммунитет".

Медики призвали власти скорректировать правила поведения в социуме для переболевших и вакцинированных, ведь "требование изолироваться, иногда неоднократно, может негативно сказаться на образовании, занятости и психическом здоровье". Авторы ратуют за то, чтобы обеспечить "безопасное продолжение жизни общества" с учетом их данных.

Евгений Пилипенко

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