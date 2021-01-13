Папа римский Франциск вакцинировался от COVID-19

Папе римскому Франциску в Ватикане сделали прививку от COVID-19. Об этом сообщает La Nacion.

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Как отмечается, понтифик был вакцинирован препаратом Pfizer/BioNTech. Вторую прививку ему сделают через три недели.

Вакцинация в Ватикане началась сегодня утром и проводится в здании Зала аудиенций Павла VI. Процедура добровольная. Детей до 18 лет пока вакцинировать не планируют, поскольку еще не проводились исследования, включающие эту возрастную группу.

Личный секретарь почетного папы Бенедикта XVI сообщил, что тот тоже согласился на прививку.

Как отмечается, для хранения вакцины в Ватикане установили мощные холодильные установки.

В ноябре 2020-го папа римский предложил всем бездомным и бедным в Риме проходить тестирование на коронавирус бесплатно.

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Наталия Медведева

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